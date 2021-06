Heimatsound-Wettbewerb 2015 Zwei gewinnt

Eine Jury aus Festival-Veranstaltern, Vertretern der Musikindustrie, der Bayern 2-Musikredaktion und des Bayerischen Fernsehens wählte anschließend fünf Finalisten aus. Jetzt darf das Publikum entscheiden, wer gewinnt – und zwar via Onlinevoting. Vom 21. März bis 12. April haben alle die Möglichkeit, sich die Finalisten im Internet auf br.de/heimatsound anzuhören und für ihre Favoriten abzustimmen. Ja, richtig, Favoriten. Denn anders als im vergangenen Jahr wird es beim "Heimatsound"-Wettbewerb 2015 zwei Gewinner geben. Für die ist jeweils ein Titel auf der zweiten "Heimatsound"-CD reserviert, die der BR und Sony Music gemeinsam am 5. Juni herausbringen werden. Und sie dürfen beim Heimatsound-Festival in Oberammergau Anfang August live auf die Bühne und zeigen, was Heimatsound für sie bedeutet.