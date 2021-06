BR-Magazin-Tipp: Musik "... aber brenna tat’s guat!"

Goisern war im Jahr 2014 auf Musiksuche im Süden der USA unterwegs. Die Reisen zu fremden Musikkulturen und das Treffen mit Weltmusikern sind wichtige Inspirationsquellen und Motor seines Schaffens. Schon 1998 veröffentlichte er eine CD mit tibetischen Volkliedern, die er gemeinsam mit Exil- Tibetern eingespielt hat, und die Musik zu einer Afrika-Dokumentation. Was er von seiner Südstaaten-Reise mitgebracht hat, ist auf seinem aktuellen Album "Federn" zu hören: druckvolle Rocknummern, schwungvolle Countrysongs und herzensschwere Balladen. Songs, die auch im Zentrum seines momentanen Live-Programms stehen. Klanglich bedient sich Hubert von Goisern aus ganz vielen Welten und setzt die Teile so verwegen zusammen, dass die Musik, die dabei herauskommt, in keine Schublade passt. Endgültig flippt das Festival-Publikum aus, wenn die Band "Brenna tuats guat", Goiserns Nummer-Eins-Hit aus dem Jahr 2011, den wohl politischsten Wiesn-Hit aller Zeiten, spielt.