ARD-Themenwoche: Heimat "Heimat steckt nicht nur in der Lederhose"

Also hatten Sie damals ein eher ambivalentes Verhältnis zur Heimat?

Mit 18 habe ich meine Heimat in jeglicher Hinsicht als eng empfunden – politisch, geistig und emotional. Mir kam das alles sehr spießig vor, ich wollte deshalb unbedingt weg. Meine Herkunft, die ich heute auch als meine Heimat empfinde, habe ich erst später schätzen gelernt, als ich sie von außen wahrnehmen konnte.

Damit habe ich mich auseinandergesetzt, ja. Wohl niemand meiner Generation konnte den Begriff "Heimat" in seiner Jugend als unbelastet empfinden. Bei manchen ist das bis heute so geblieben.

Dass es in einer globalisierten Welt das Bedürfnis nach Identität und auch nach Abgrenzung gibt, halte ich für nachvollziehbar. Ein gutes Beispiel für diesen Wandel im Verständnis von Heimat sind die Deutschlandfahnen, mit denen die Menschen 2006 die Fußballweltmeisterschaft gefeiert haben. Für mich waren diese Fahnen gleichermaßen Irritation und Befreiung. Wenn ich etwas Ähnliches als Jugendliche gesehen hätte, wäre das für mich definitiv mit einem negativen Beigeschmack verbunden gewesen. Kindern und Jugendlichen von heute geht das anders, sie sind da ganz frei – und das ist sehr begrüßenswert.

Wie empfinden Sie es, dass Heimat oft so plakativ dargestellt wird – und beispielsweise Bayern immer mit Lederhosen und Leberkäs vermarktet wird?

Es ist doch klar, dass Heimat nicht nur in der Lederhose steckt. Dass manche Menschen solche Symbole als schwierig empfinden, hat mit einer Art "innerem Wackelkontakt" zu tun, den viele Deutsche in Bezug auf das Thema Heimat immer noch haben.

Wir sind ja gerade dabei. Deshalb finde ich es auch so toll, dass die ARD dieses Thema gerade jetzt aufgreift, wo sich so vieles um die Frage dreht: Mit welchem Heimatbegriff wollen wir in die Zukunft gehen? Gerade bekommen wir die große Chance, uns dem Thema neu anzunähern.