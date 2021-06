Bayern 2 - Aktion Gutes Beispiel, bestes Beispiel

"Gutes Beispiel – Der Wettbewerb" ist eine neue Aktion von Bayern 2. Ausgezeichnet werden Menschen, die mit ihren Projekten den Alltag verbessern. In welcher Gesellschaft wollen wir leben? Was tun wir dafür, dieses Ziel zu erreichen? Das sind Fragestellungen, die in Talksendungen oder Reportagen auf Bayern 2 immer wieder Thema sind. Dabei stoßen die Reporter häufig auf beeindruckende Beispiele: Menschen, die Gutes tun oder Großes leisten. Projekte, die sich für ein nachhaltiges Leben oder ein besseres Miteinander einsetzen. Firmengründer, die eine Geschäftsidee verfolgen, mit der sie nicht nur Geld verdienen, sondern die Welt ein klein wenig besser machen. Seit vergangenem Sommer werden gute Beispiele aus der ganzen Welt in der Facebook-Gruppe "Bayern 2 – Gutes Beispiel" gemeinsam mit den Usern gesammelt und geteilt.