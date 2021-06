Gartenexpertin Karin Greiner Lust auf Garten

Karin Greiner ist die Gartenexpertin auf Bayern 1. Ihre Tipps und Tricks verrät sie in ihrem neuen Buch und auch auf der Landesgartenschau in Deggendorf

Salat auf die Schnelle Brennnessel – mehr Nutzkraut als Unkraut Wenn sich Brennnesseln auch nicht gerade durch leuchtende Blüten oder saftige Früchte hervortun und im gepflegten Garten eher verpönt sind, haben sie doch ihre Werte. Wer Schmetterlinge liebt, muss auch Brennnesseln dulden. Viele Falter brauchen Brennnesseln, insbesondere ihre Raupen, denn die fressen an den Blättern. Admiral und Kleiner Fuchs etwa sind ganz und gar auf die Nesseln angewiesen, aber auch Tagpfauenauge, Brauner Bär, Distelfalter, Kaisermantel und viele andere schätzen die nahrhaften Pflanzen. Lassen Sie doch ein paar Brennnesseln stehen, in einer ungestörten Gartenecke – es lohnt sich! Außerdem: Brennnesseljauche ist das Beste, was Sie Ihren Tomaten gönnen können. Rosen stärken Machen Sie Ihre Rosen fit für einen blütenreichen Sommer ohne Läuse. Versorgen Sie Ihre Sträucher mit den bereits kräftig ausgetriebenen Blättern mit Stärkungsmitteln, bevor die Schädlinge richtig aktiv werden. Dazu werden die Rosen alle zwei Wochen mit einer Lavendelöl-Lösung übersprüht. Diese Rezeptur hat sich sehr bewährt, was unzählige Bayern 1-Hörer immer wieder bestätigen. Zubereitung: Zehn Tropfen ätherisches Lavendelöl in einem Liter kalkfreien Wasser gründlich verschütteln. Salat auf die Schnelle Appetit auf frischen Gartensalat? Dann ziehen Sie doch flugs Pflücksalat an. Im Frühbeet oder Gewächshaus kann frisches Blattwerk bereits nach wenigen Wochen geerntet werden, im Freien zieht man den Salat besonders schnell unter Folientunnel oder Vlies. Aber es funktioniert auch in einer kleinen Obstkiste, etwa auf dem Balkon. Kiste mit Kunststofffolie ausschlagen, Pflanzerde einfüllen, Oberfläche glätten. Saatrillen ziehen, Samen streuen, dünn mit Erde abdecken. Erde anfeuchten, eine Klarsichtfolie über die Kiste spannen, einige Löcher hineinstechen. Warm und hell aufstellen.

