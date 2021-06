BR-Magazin-Tipp: Aktuelles Der Gipfel

Die Weltwirtschaft sowie Fragen der Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik stehen in Elmau im Mittelpunkt. Zudem beraten die Staats- und Regierungschefs über Klima- und Umweltschutz, Gesundheitsfragen, Standards in Handels- und Lieferketten sowie die Stellung der Frauen.

Das Bayerische Fernsehen berichtet mit vielen Sondersendungen vom Gipfeltreffen – live vor Ort ebenso wie etwa mit einem "Sonntags-Stammtisch" (7. Juni) oder einer "Münchner Runde extra" (8. Juni) zum Thema. Die "Abendschau" sendet am 8. Juni um 17.30 Uhr live aus Garmisch- Partenkirchen. B5 aktuell ändert am 7. Juni sein Programmschema und berichtet ab 11 Uhr intensiv über den Gipfel. Um 11.05 Uhr gibt es eine Live-Diskussion, im Lauf des Nachmittags folgen Reportagen, Interviews und auch Berichte über Demonstrationen und Verkehrsbehinderungen in der Umgebung. Und welches politische Signal kommt vom Gipfel in Elmau? Welche Probleme wurden gelöst – welche nur vertagt?