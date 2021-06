BR-Magazin-Tipp: BR-Einblicke Schräges von der EM und Party für daheim

Der deutsche Popmusiker Mark Forster ist vor allem mit seinem Hit „Au revoir“ bekannt geworden. Eine Abwandlung davon wurde zur inoffiziellen Hymne für die Fußball-WM 2014 – „Au revoir, Maracana“. Ei-ne Qualifikation für seinen nächsten Job? Mark Forster ist nämlich für Bayern 3 als Botschafter bei der Europameisterschaft 2016 in Frankreich unterwegs, und einen aktuellen EM-Song („Wir sind groß“) hat er auch im Gepäck. Forster hält die Fans während des Turniers mit den wichtigsten Nachrichten, Videos, Fotos, Interviews und Ergebnissen auf dem Laufenden. Der Fußballfan wird als Reporter vor Ort, in den Stadien und Kneipen, die Storys erzählen, die man sonst nicht mitkriegt. Und für die intimen Details hat er sich schon Poldis Nummer geschnappt. Die Kabinen-Whatsapp ist also gesichert. Mark Forster sagt: „Ich schau mal, wie die Stimmung so ist in den Kneipen, was passiert rund um die Spiele, ich darf auch den ein oder anderen Spieler treffen und mit denen quatschen, wie sich die EM anfühlt!“