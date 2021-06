BR-Magazin-Tipp: Sport Jetzt geht’s los!

24 Teams, zehn Stadien, 51 Spiele: Das sind die wichtigsten Eckdaten zur Fußball-Europameisterschaft 2016 in Frankreich. Vom 10. Juni bis zum 10. Juli wird dort der neue Fußball-Europameister gesucht. Weltmeister Deutschland hat die relativ ausgeglichene Gruppe C erwischt: Ukraine, Polen und Nordirland. In der ersten Partie kickt die deutsche Nationalelf am 12. Juni im Stade Pierre-Mauroy in Lille gegen die Ukraine und ihre Defensivspezialisten. Und am 16. Juni spielen die Deutschen dann im Pariser Stade de France gegen das polnische Team. Die Polen waren bereits Gegner der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Qualifikation zur EM 2016. B5 aktuell überträgt die Spiele live und in voller Länge. Zum Abschluss der EM-Vorrunde geht es für Bundestrainer Joachim Löw und sein Team am 21. Juni gegen Nordirland. Austragungsort des Spiels ist Paris (Prinzenparkstadion). Auch dieses Spiel überträgt B5 aktuell komplett.