BR-Magazin-Tipp: Jugend Einsitzen

In Deutschland sitzen etwa 65.000 Menschen im Gefängnis – wegen Diebstahl, Drogen oder Gewalt. Was hinter Gittern wirklich passiert, ist wenig bekannt. Werden die Häftlinge dort zu besseren Menschen oder wird im Knast eigentlich alles nur noch viel schlimmer? Das ist die Frage, die sich Puls-Reporter Michael Bartlewski und Sendungsautor Tobias Henkenhaf gestellt haben.

Ein Reporter, vier Wochen Recherche, eine Frage, auf die das Team anfangs noch keine Antwort weiß. Jeden Monat geht ein Puls-Reporter einer kontrovers diskutierten Frage nach. Mit Recherchen, Interviews und Reportagen kreist er das Thema ein. Auf deinpuls.de und auf facebook.com/diefrage kann man ihn dabei begleiten und mitdiskutieren, im Bayerischen Fernsehen wird die Reportage gesendet. Michael Bartlewski hat sich selbst im Gefängnis einsperren lassen. Drei Tage verbrachte er in der Jugendstrafanstalt Arnstadt in Thüringen. Er sprach dort mit jungen Verbrechern, begleitete sie in ihrem Alltag hinter Gittern und fragte, warum viele von ihnen nach dem Knast wieder straffällig werden. Außerdem traf er (in Freiheit) den deutsch-kurdischen Gangster-Rapper Xatar, der selbst fünf Jahre im Gefängnis gesessen hat, weil er einen Goldtransporter überfallen hatte.