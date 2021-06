BR-Magazin-Tipp: Unterhaltung Debütsommer

"Roberta ist die peinlichste Figur im Universum und die unfähigste Mutter aller Zeiten", verkündet die 15-jährige Nana im Film "Fliegende Fische müssen ins Meer". Sie kümmert sich um den Haushalt, die Geschwister und arbeitet nebenbei. Als das Jugendamt die Geduld verliert, schwört Roberta Besserung. Doch Nana macht sich auf die Suche nach einem Mann für Roberta - und verliebt sich selbst in den Auserwählten.

Im Film "Am Himmel der Tag" weiß die Architekturstudentin Lara (Aylin Tezel) nicht, was sie mit ihrem Leben anfangen soll. Nach einer durchzechten Nacht wird sie schwanger. Als das Kind im sechsten Monat stirbt, behält sie das tote Baby im Bauch und spielt ihrem Umfeld weiter die Schwangere vor.

In"Hangtime – Kein leichtes Spiel" hat der Abiturient Vinz das Zeug zum Profi-Basketballer, eine Karriere, an der sein großer Bruder Georg nach dem tragischen Tod der Eltern zehn Jahre zuvor scheiterte. Vinz ist sich jedoch unsicher, ob er das überhaupt will. Er überlegt, zum Studieren in die USA zu gehen.