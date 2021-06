BR-Magazin-Tipp: Kultur Schuld und Schein

Bergfried – der Titel klingt nach Abgeschiedenheit, unberührter Natur, Alpenidylle. Und zunächst beginnt der Film auch entsprechend: In einem einsamen Bergdorf kreist der Alltag der Bewohner um Familie, Stallarbeit und Stammtisch. Mitten in den 80er-Jahren geht das Leben hier seinen gewohnten Gang – mit Ausnahme der Rockmusik, die aus den Autos der Dorfjugend dröhnt, hat sich nicht viel verändert. Doch dann kommt plötzlich ein Fremder in den Ort: Salvatore, ein Italiener Anfang 40, schleicht im Dorf umher, fotografiert, macht sich Notizen.