BR-Magazin-Tipp: Musik Ein Denkmal für die Liebe

"Da ich im Leben nie das eigentliche Glück der Liebe genossen habe, so will ich diesem schönsten aller Träume noch ein Denkmal setzen, in dem von Anfang bis zum Ende diese Liebe sich einmal so recht sättigen soll: ich habe im Kopfe einen Tristan und Isolde entworfen, die einfachste, aber vollblutigste musikalische Konzeption; mit der schwarzen Flagge, die am Ende weht, will ich mich dann zudecken – um zu sterben": Dies schrieb der Komponist Richard Wagner im Jahr 1864 in einem Brief an seinen Kollegen und Freund Franz Liszt. Seine Oper "Tristan und Isolde" war da schon fertig, nur uraufgeführt war sie noch nicht, da Wagner noch keinen Tenor gefunden hatte, der die Rolle bewältigen hätte können. Der Tristan ist auch heute, 150 Jahre später, eine der schwersten Sängerpartien der Opernliteratur. In der Neuinszenierung von "Tristan und Isolde" bei den Bayreuther Festspielen singt sie der Amerikaner Stephen Gould, ein erfahrener Wagner-Interpret. Seine Isolde ist Evelyn Herlitzius.