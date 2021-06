BR-Magazin-Tipp: Unterhaltung Star des Wiener Burgtheaters

Nach einem Engagement am Fronttheater in Metz, wo Meinrad zwischen 1940 und 1944 die Truppen mit seiner Kunst unterhielt, ging es für ihn steil bergauf: Im Juli 1947 war er der "Gute Gesell" bei den Salzburger Festspielen, im Oktober desselben Jahres engagierte ihn das Burgtheater, an dem er bis zu seinem 65. Geburtstag in 195 Rollen vor dem Publikum stand. Berühmt wurde Meinrad durch seine Darstellung von Nestroy- und Raimund-Charakteren. Zu seinem 20. Todestag sendet "Die Fernsehtruhe extra" die Aufzeichnung eines Zauberspiels von Johann Nestroy aus dem Jahr 1961 mit Meinrad in der Hauptrolle: In "Der gutmütige Teufel oder die Geschichte vom Bauer und von der Bäuerin" spielt er Satanas, den eleganten und durchtriebenen Sekretär des Belzebub, der im Auftrag Luzifers ein glücklich verheiratetes Bauernpaar entzweien soll. Doch das gestaltet sich nicht so einfach . . .