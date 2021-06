BR-Magazin-Tipp: Kinder Von mutigen Schweinen und anderen Sauereien

Fleck ist ein munteres Hausschwein, das mit vielen anderen Tieren auf einem Bauernhof ganz oben in den Bergen lebt. Seine Tage bestehen aus Schlafen, Suhlen und Fressen. Doch dann hört Fleck von vorbeiziehenden Vögeln, dass es einen anderen, noch viel interessanteren Ort gibt als die Berge: das Meer. "Fleck will ans Meer" von und mit Werner Härtl ist eines von drei Hörspielen bei "radioMikro" zwischen dem 4. und 6. Januar.

Außerdem gibt es in der Erzählung "Elias zeigt Zähne" von Silke Wolfrum zu hören, wie sich Elias und sein alleinerziehender Vater ihre Schüchternheit mit Mutproben wegtrainieren wollen. Am Anfang klappt das noch ganz gut. Aber dann taucht eine neue Frau in Papas Leben auf und Elias fragt sich, ob die Idee mit den Mutproben wirklich so gut war.

In der Erzählung am Dreikönigstag geht es dann richtig chaotisch zu: Die Familie möchte mit dem Autozug nach Italien in den Urlaub aufbrechen. Doch dann fährt der Zug ab und die Mama bleibt aus Versehen am Bahnsteig stehen – und natürlich hat sie die Fahrkarten in der Tasche und die gesamte Urlaubskasse dazu. "Verflixt und Zug fährt weg" wird gelesen von Axel Milberg.