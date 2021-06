Feiern und Eis mit Bayern 1 Heiß auf Eis

300 Quadratmeter Eisfläche, vier Orte, eine Musikbühne: In den kommenden Wochen feiert Bayern 1 die coolste Wochenend-Party 2015! Und Sie können mit dabei sein. Am 16. Januar geht’s los mit "Feiern & Eis": An diesem und den drei darauffolgenden Wochenenden besuchen die Teams von Bayern 1 Bad Kissingen, Kelheim, Memmingen und Ansbach.

Das Musikprogramm für das Wochenende bietet viel Abwechslung: Am Freitagnachmittag startet das Duo Suzan Baker & Dennis Lüddicke mit Bayern 1-Musik im Akustik-Stil. Abends übernimmt dann der Bayern 1-Musik-Chef Martin Pohlers in der Eis-Disco das Mischpult. Als DJ lädt er die Besucher des Festes mit heißer Musik zum Partymachen ein. Samstags wird jeweils die Bayern 1-Band in neuer Besetzung zu hören sein und sonntagvormittags gibt es einen Frühschoppen mit Live-Musik. Otto Schellinger und seine Band Jazz Police spielen neben Oldies auch melodischen Pop. Und was, wenn das Wetter nicht hält? Wenn es zu warm wird für Schlittschuhlaufen und Eisstockschießen? Auch für diesen Fall ist bestens vorgesorgt: Die mobile Eislauffläche hält bis mindestens 20 Grad plus durch. Dank hochmoderner Aggregate, die mit 100 Prozent Ökostrom aus Windkraft laufen, entsteht eine "grüne" Eisfläche – und das nicht auf Kosten der Umwelt. Eine tolle Sache, die viel Spaß garantiert. So zeigt sich der Winter von seiner schönsten Seite. Feiern Sie mit und seien Sie dabei bei "Feiern & Eis" mit Bayern 1!