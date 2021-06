BR-Magazin-Tipp: Humor "Don’t Mention the War!"

Inspiriert von einem haarsträubend unhöflichen Hotelier in Torquay, in dessen Etablissement John Cleese und seine Ehefrau Connie Booth während der 70er-Jahre einige Nächte verbrachten, enstand die legendäre BBC-Comedyserie "Fawlty Towers". John Cleese spielt darin den cholerischen Hotelbesitzer Basil Fawlty. Die Reaktionen auf die Erstausstrahlung waren 1975 nicht gerade begeistert, aber von Folge zu Folge steigerte sich die Beliebtheit der Serie so sehr, dass sie nach der letzten Folge sofort komplett wiederholt wurde. Bis heute Kultstatus hat die Episode "The Germans" mit dem berühmten Satz: "Don’t mention the war!".