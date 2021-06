BR-Magazin-Tipp: Wissen Wo sich Hase und Igel "Gute Nacht" sagen

Die Zerteilung der Landschaft durch große Straßen und Baugebiete zählt zu den bedeutendsten Gefahren für einheimische Tiere. Der Zugang zu Lebensräumen wird abgeschnitten und die genetische Vielfalt schwindet. Auch in der freien Natur werden Rückzugsorte zerstört: Viele Wälder sind "ausgeräumt", es gibt kaum noch Unterholz oder Hecken. Grün- und Blühstreifen an Waldrändern, Feldern und Wegen verschwinden. Und auch in Dörfern und Städten gehen Lebensräume verloren: Gärten werden immer "sauberer", englischer Golfrasen hinter dem Haus ist beliebter als eine Wiese, Zierbüsche angesagter als wilde Hecken. Was bedeutet das für die heimische Tierwelt?