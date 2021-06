BR-Magazin-Tipp: Wissen Fett – viel besser als sein Ruf

Gar nicht gut – sagen jetzt immer mehr Ernährungswissenschaftler und untersuchen den lange verteufelten Nährstoff genauer. Fett erlebt momentan einen dramatischen Imagewandel: Es ist nicht unbedingt schlecht, machen zahlreiche Studien deutlich. Und es macht auch nicht fett. Im Gegenteil: Menschen brauchen Fett, um gesund zu leben. Das Team von "Faszination Wissen" begleitet Wissenschaftler, die die Ehre des lange verurteilten Nährstoffes retten wollen, und fragt nach, was dran ist am neuen Fettverständnis. Dabei wird mit einigen festgefahrenen Überzeugungen aufgeräumt, die in den vergangenen Jahren durch die Forschung entkräftet wurden. Moderator Gunnar Mergner ermuntert die Zuschauer, wieder Freude am Essen zu haben. Und dann darf es ruhig auch mal ein Krustenbraten oder Camembert sein – voll Fett natürlich.