BR-Magazin-Tipp: Humor Best of Veitshöchheim

1987 war es, als der Bayerische Rundfunk erstmals die Prunksitzung des Fastnacht- Verbands Franken übertrug. Seitdem ist die "Fastnacht in Franken" aus Veitshöchheim und dem BR-Programm nicht mehr wegzudenken – und seit langem ein Quotenrenner mit Kultcharakter. 30 Jahre grandiose Büttenreden, gnadenlose Witze, Klamauk, Musik, Tanz und Ehrengäste, die sich mit Freude liebevoll kostümieren und durch den Kakao ziehen lassen: Anlässlich dieses Jubiläums lässt BR Fernsehen in einer vierteiligen Reihe die schönsten Momente der letzten drei Jahrzehnte Revue passieren, aktuell und pointiert kommentiert von den "Fastnacht in Franken"-Stars.

Der erste Teil blickt auf die einstigen Newcomer: Künstler, die seinerzeit nur Insidern ein Begriff waren und heute in der "Fastnacht in Franken" einen Stammplatz haben, erinnern sich an ihren ersten Auftritt: Sitzungspräsident Bernd Händel, der Rudi Carrell, Franz Josef Strauß und Willy Brandt parodierte. Oder Volker Heißmann und Martin Rassau, die kurzfristig einsprangen und ihrer Karriere als lästerndes Witwenduo "Waltraud und Mariechen" damit einen riesigen Schub verliehen. Bei "Dreggsagg" Michl Müller denken alle an die "Ingwerreibe"– doch wer weiß noch, dass er in Veitshöchheim als Müllmann debütierte? Witzige Anekdoten, persönliche Erinnerungen und natürlich die dazu passenden Ausschnitte aus den Sendungen bringen nicht nur die Fans der Fastnacht zum Lachen. Die weiteren drei Teile folgen jeweils freitags um 22 Uhr.