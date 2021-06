BR-Magazin-Tipp: Fasching Faschingsendspurt in Bayern: In Feierlaune

Hoch die Tassen, rot die Nasen, bunt die Masken und schräg die Hüte: Es ist Faschingszeit! Die tollsten der tollen Tage sind Rosenmontag (16. Februar) und Faschingsdienstag (17. Februar). Nur echte Faschingsmuffel feiern an diesen Tagen nicht. Wer tagsüber arbeiten muss, kann sich mit den Faschingspartys des BR für den Abend in Stimmung bringen. Auf Bayern 1 legen am Rosenmontag Tilmann Schöberl, Jürgen Kaul und Thomas Giebelhausen die beliebtesten Party-Hits der Hörer auf, am Faschingsdienstag gibt es ab 9 Uhr die Faschingsparty mit den Höhepunkten der diesjährigen "Fastnacht in Franken" aus Veitshöchheim.

Ab 20 Uhr läuft an beiden Tagen Musik nonstop. Auch Bayern 3 lädt zur Faschingsparty: An beiden Tagen gibt’s ab 13 Uhr Musik und Comedy mit Sascha Seelemann und Matthias Matuschik. Auf Bayern 2 gibt es am Faschingssonntag ein kleines Chorkonzert mit Humoresken und grotesken Viechereien und dem Wunsch: "Ich wollt, ich wär’ ein Huhn!". Ebenfalls am Sonntag tischt das "Tafel-Confect" auf BR-Klassik allerhand fröhliche Titel auf. Am Faschingsdienstag lässt BR-Klassik die Narren los: Hildburg Heider sucht in ihrem Feature nach Spaßmachern und Hofnarren in der Musik, danach bittet das Münchner Rundfunkorchester zu einem Abend mit musikalischen Karnevals-Impressionen. Das bunte Programm bringt Überraschungen und Lebensfreude, Walzertakt und musikalische Postkarten verschiedener Komponisten vom Karneval in Venedig.