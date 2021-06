Fan-Fest Jeehaw! Mit dem Pferd nach Lansing

Der "Brunnerwirt" wird zwar nicht zum Saloon, aber sonst gibt es am 3. September von 11 bis 18 Uhr wirklich alles, was ein zünftiges Countryfest ausmacht: Auf der Bühne steckt Countrysänger Matt Daniels musikalisch seinen Claim ab, und Martin Kirchleitner alias Hermann Giefer gibt seine Autogramme im original Old- Shatterhand-Kostüm der Karl-May-Festspiele. Den Bärenhunger kann man an einem Burgergrill stillen, und von der Poststation lassen sich Grüße in alle Welt verschicken. Alle 20 Minuten fährt ein barrierefreier Shuttlebus vom Dachauer Bahnhof oder vom Parkplatz der Ruderregatta in Oberschleißheim direkt zum Filmgelände (Schleißheimer Str. 100, 85221 Dachau) und zurück. Am 29. und 30. August tritt übrigens Schauspieler Götz Otto in zwei Folgen von "Dahoam is Dahoam" in einer Gastrolle auf. In "Igelpapa wider Willen" und "Steaks auf bayerisch" spielt er den Deutsch-Amerikaner Little Joe. (BR Fernsehen, jeweils 19.30 Uhr).