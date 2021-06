BR-Magazin-Tipp: Musik Jauchzet, frohlocket

Ein ganzer Tag mit alter und neuer Weihnachtsmusik – wie sollte sich’s besser aufs Christkind warten lassen? Am 4. Advent geht es wieder auf die beliebte musikalische Reise durchs winterliche Europa. Aus insgesamt zehn Städten wird ein buntes Programm zum Fest erklingen, live übertragen auf BR-Klassik. Gleich nach dem Auftakt in Moskau mit Sätzen aus Vespern und Liturgien des russischen Komponisten Nikolai Golovanov gibt es einen Abstecher über den Atlantik in die USA. Dort präsentiert das Vokal-Quartett "Anonymous 4" europäische und amerikanische Motetten. Zurück nach Reykjavik, wo der Mädchenchor "Graduale Nobili" Traditionelles und Modernes mit Harfe und Flöte darbietet.