BR-Magazin-Tipp: Leben Zauber am Polarkreis

Die Filmautoren besuchen die Insel im angehenden Winter, gehen auf Entdeckungsreise und erklären, warum sie so viele Menschen in ihren Bann zieht. Sie besuchen sowohl Einheimische wie auch eingewanderte Deutsche, die dem Charme des Landes erlegen sind und sich trotz harter Natur und ebenso einsamer wie langer und eisiger Nächte auf der Insel zu Hause fühlen. Darunter ist auch eine junge deutsche Ingenieurin, die einen großen, einsam gelegenen Hof mit Schafen bewirtschaftet, und eine Pferdeliebhaberin, die zuerst der Islandpferde und dann eines Mannes wegen ihr Glück in Island fand. Das Filmteam besucht kultische und magische Orte und sucht nach Elfen, an die jeder zweite Einwohner des Landes glaubt.