BR-Magazin-Tipp: Leben Gefühle aus dem Bauch

Die richtige Ernährung

Dass ein Zusammenhang zwischen Gesundheitszustand und Ernährung besteht, ist unbestritten. Doch je mehr man sich mit Ernährungsfragen befasst, desto unmöglicher scheint es, sich zurechtzufinden. Keine andere Wissenschaft ist so wechselhaft wie die vom Essen und Trinken und der Gesundheit. Die Flut von Ratschlägen und Tipps ist überwältigend – und voller Widersprüche. Gestern schützte die Atkins-Diät vor Fettleibigkeit, heute die Steinzeitdiät vor Herzkreislauferkrankungen, und morgen sind es vegane oder mikrobiotische Ernährung und Trennkost, die man unbedingt beachten sollte. Mit über 200 verschiedenen, auch widersprüchlichen Ernährungstheorien sind Laien total überfordert. Chris Köhler nimmt das Thema "richtige Ernährung" unter die Lupe, denn die brennende Frage heißt nach wie vor: Was ist gesund, was hilft wirklich?

Kinderessen aus der Kantine

Was unternehmen Schulen für gute Schülerverpflegung? Und warum wird in vielen Kindergärten nicht mehr frisch gekocht, wenn doch angeblich das Thema "Kinder und Ernährung" einen hohen Stellenwert in der Politik einnimmt? Jutta Schilcher spricht mit Verantwortlichen und schaut auch in die Töpfe und Mikrowellen.