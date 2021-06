BR-Magazin-Tipp: Wissen Abgründe

Die Doku "Tier im Visier – Wilderei am Horst" geht der Frage nach, warum es seltene Greifvögel trotz Schutzstatus in Deutschland so schwer haben. Die Trophäenjagd mit anschließendem Verkauf der ausgestopften Tiere ist ein großes Problem. Diesen Markt gibt es, und dann £nden sich auch Präparatoren, die die gewünschten Produkte liefern. Hier zeichnet sich ein Hotspot illegalen Tuns im Bayerischen Wald ab. Greifvögel gelten als Symbol für Kraft und Schnelligkeit. Das Geschäft mit Präparaten, Federn oder Krallen blüht. Ganz zu schweigen vom Handel mit lebenden Raubvögeln. Vor allem im arabischen Raum können Züchter mit ihnen ein Vermögen erzielen. Auch wenn sie dabei mit illegalen Mitteln arbeiten wie Aushorstung oder Hybridzüchtungen.

Der Film taucht ein in die Raubvogelszene, fragt nach, deckt auf und stellt Erschreckendes fest. In "Hinterhalt im Luchsrevier" geht es um den Luchs, der in Deutschland wieder heimisch wird. Doch ist er auch wirklich gewollt? Immer wieder verschwinden die Pinselohren aus ihren Revieren, immer wieder tauchen tote Tiere auf. Aufsehenerregend ein Fund im Bayerischen Wald: vier abgetrennte Luchsbeine gleich neben einer Fotofallenkamera der Luchsbeauftragten. Eine Warnung? Wildtier- Forensiker sollen die Wahrheit ans Licht bringen. Die Reportage begleitet ihre Arbeit, begibt sich auf eine kriminologische Suche nach in Frage kommenden Tätern und Motiven und gerät dabei immer tiefer in die Abgründe der Umweltkriminalität.