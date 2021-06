BR-Magazin-Tipp: Wissen Geschichten aus dem digitalen Leben

Digitales Leben mit Smartphone, Computer und Fotografie entdecken. Sicher und mit Freude im Netz unterwegs sein. Verstehen, wie es funktioniert. Das ist "Enter – Mein digitales Leben" im Bayerischen Fernsehen. Das neue Magazin macht Lust auf das Netz und die digitale Welt. Moderatorin Franziska Storz präsentiert in "Enter" die besten Produkte, Dienste und Tipps. Mit Experten und Visionären spricht sie über wichtige Trends.

Wie sieht ein sicheres Super-Passwort aus, das trotzdem einfach zu merken ist? Wie werden Handy-Fotos zu Kunstwerken? Das sind zwei Themen aus der "Enter"-Pilotsendung am 27. Juli. Zu Gast im Studio ist Dirk Heckmann, Professor für Internetrecht an der Uni Passau. Mit ihm bespricht Franziska Storz die Macht des Mega-Konzerns Google: Was weiß der Internet-Riese über uns? Muss Google zerschlagen werden, wie hochrangige Politiker immer wieder fordern?