BR-Magazin-Tipp: Humor Hilde Gaard und die anderen

Seit zehn Jahren ist sie auch in der Hauptrolle des Familienmusicals "Die Kuh, die wollt ins Kino gehen" im Münchner Gasteig zu sehen und als Synchronsprecherin in diversen Disney-Produktionen zu hören. Ein "schöner Irrsinn" sei ihr Berufsleben, sagt Constanze Lindner. In "Eins zu Eins. Der Talk" erzählt sie von ihrer Leidenschaft, im Rampenlicht zu stehen, aber auch von ihren Schwächen, zum Beispiel "Stopp" zu sagen.