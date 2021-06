Radiowettbewerb Earsinn Wie kommt die Tomate in die Flasche?

EarSinn ist ein Radioprojekt der Stiftung Zuhören des BR, für das sich Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen und jeden Schultyps aus ganz Bayern bewerben können. Jedes Jahr widmet sich EarSinn einem neuen Thema. Bei dem Motto "Wie klingt’s, wenn’s schmeckt?" geht es beim Ideen-Wettbewerb 2015 nicht nur um den guten Ton, sondern auch um den guten Geschmack: Wo kommt unser Essen her? Was bedeutet mir gesundes Essen? Wie kommt die Energie in den Kopf? Wie kommt die Kraft in die Muskeln? Wie kommt unser Essen vom Stall auf den Teller? Aus den eingangenen Bewerbungen wählt eine Fachjury für jeden Regierungsbezirk die originellste Idee aus, so dass am Schluss sieben Schulen mit ihren Radiobeiträgen im Finale stehen. Ganz oben auf der Zutatenliste stehen Eure kreativen Ideen. Es sind alle akustischen Darstellungsformen des Radiomachens erlaubt.