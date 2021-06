BR-Magazin-Tipp: Kultur Der innovativste Koch und Erfinder

Ferran Adrià hat das Kochen umgekrempelt. Der spanische Koch und Gastronom hat von 1983 bis 2011 in seinem Restaurant "El Bulli" an der spanischen Costa Brava mit seinen revolutionären Kochkünsten die Welt in Staunen versetzt. Mit seiner Molekularküche erlangte Ferran Adrià Weltruhm. Der Film "El Bulli – Cooking in Progress" ist die genaue Beobachtung seiner Suche – von den ersten Experimenten bis zur Premiere der fertigen Gerichte. Doch bis dahin wird so manche Zutat völlig neu betrachtet, systematisch werden Geschmack und Textur analysiert. Dann schmecken, auf Ideen kommen, diskutieren und schließlich alle Ergebnisse, gute wie schlechte, ausführlich dokumentieren – der Laptop neben dem Kochlöffel. Forschen heißt eben genau hinsehen, die Grundlagen verstehen. Ideen fallen meist nicht vom Himmel, sie entstehen im diffusen Zwischenraum des Absichtsvollen und des Zufalls, der Erfahrung und des Neuen. Ein Jahr lang begleitet das Filmteam den Kreativzyklus dieses Visionärs und seiner engsten Mitarbeiter.