BR-Magazin-Tipp: Kultur Shades of Gray

Das Bild möge altern – nicht er selbst; das wünscht der junge und schöne Dorian Gray beim Anblick seines Porträts, denn in diesem Moment wird ihm die Vergänglichkeit seiner Schönheit bewusst. Ein Wunsch, der auf teuflische Art und Weise wahr wird. Nicht nur das Alter, auch alle anderen Spuren von menschlichem Verlust spiegeln sich von nun an auf der Leinwand, auch die Grausamkeiten, die Dorian begeht, seine Rücksichtslosigkeit, sein Egoismus. Dorians Antlitz dagegen bleibt unberührt von seinem Leben.

Oscar Wilde (1854 – 1900) huldigte mit seinem Roman der absoluten Schönheit. Skandal machten die homoerotischen Anspielungen zwischen Dorian und seinen Freunden Lord Henry und Basil Hallward. Jahre nach Erscheinen des Romans, als dem Autor Unzucht vorgeworfen wurde, diente das Buch der Anklage als Beweisstück. Wilde wurde zu zwei Jahren Zwangsarbeit verurteilt – das bittere Ende seines Lebens als Gesellschaftslöwe. Die schillerndste Figur des Textes ist sicher Lord Henry, den die Zeitgenossen als genaues Abbild seines Schöpfers interpretierten. Ein faszinierender Taschenspieler der Paradoxe und Aphorismen, mokant, arrogant, unverbesserlich. Ein Ton also, der auch leicht mit dem Schauspieler Jan Josef Liefers zu assoziieren ist, seit dieser mit großem Erfolg den Münsteraner Tatort-Dandy Karl-Friedrich Boerne darstellt. Liefers Lesung von Wildes "Das Bildnis des Dorian Gray" ist zu hören in den radioTexten am Donnerstag, ab dem 25. Juni in drei Folgen.