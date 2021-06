BR-Magazin-Tipp: Bayern Alte Dörfer, neue Aussichten

Blaibach, ein kleiner Ort tief im Bayerischen Wald. Wir schreiben das Jahr 2010. Öd und leer ruht der Ortskern. Bröckelnde Fassaden, leere Schaufenster. Der alte Dorfbäcker hat längst dicht gemacht. Übrig gebliebene Einwohner: 2.000, Tendenz sinkend. Fremdenverkehr: rückläufig. Zukunftsaussichten: bescheiden. Doch dann beginnt ein Revitalisierungsprozess, den die Presse bald "das Wunder von Blaibach" taufen wird. Der Auslöser: ein Förderprogramm der Staatsregierung namens "Ort schafft Mitte" – und alle mischen mit, die Bürger, Gemeinderäte, Hausbesitzer, der Architekt Peter Haimerl sowie diverse Behörden. Schließlich kommt noch ein weiterer Player dazu. Der Opernsänger Thomas E. Bauer sucht schon lange für sein "Kulturwald-Festival" nach einem neuen Spielort. Er verliebt sich in den Ort Blaibach, dessen malerische Kirche, das alte Waldlerhaus und das barocke Schloss. Und er entwickelt die kühne Vision, mitten in der brachliegenden Ortsmitte ein Konzerthaus zu errichten – das am 12. September 2014 tatsächlich seine Eröffnung gefeiert hat.

Die Filmemacherin Carina Bauer hat das Abenteuer Ortserneuerung in Blaibach fünf Jahre lang begleitet. Ihr Film bietet einen einzigartigen, spannenden Einblick in die nachhaltige Weiterentwicklung bayerischer Orte. Blaibachs Zentrum ist nicht wiederzuerkennen und sein hypermodernes Konzerthaus: ein absoluter Hingucker. "Heimat"-Regisseur Edgar Reitz jedenfalls war schon da, um sich Anregungen zu holen für seinen Heimatort, das legendäre Hunsrück-Dorf Morbach.

Die Sendereihe "dorfgeschichten" zeigt, welchen Einfluss aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen auf kleinere Orte in Bayern haben und wie diese damit umgehen. Am 5., 12., 19. und 26. Oktober laufen "dorfgeschichten" über Aschau in Oberbayern sowie Speinshart, Waldthurn und Bärnau in der Oberpfalz.