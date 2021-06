BR-Magazin Tipp: Humor Einmal alles neu

BR/Martina BogdahnSo geht es nicht weiter. Findet jedenfalls der deutsch-türkische Kabarettist Django Asül. In seinem Soloprogramm "Paradigma" stellt er aus diesem Grund die Weichen neu und macht sich auf die riskante Suche nach dem eigenen Ich. Denn nicht nur Politik, Wirtschaft und Gesellschaft müssen sich reformieren, auch die eigene Weltsicht muss hinterfragt werden – und genau das tut Django Asül. Er erkennt: Nur als Deutscher lassen sich die Herausforderungen der Zukunft und vor allem der Gegenwart bewältigen. Schließlich ist Europa schon jetzt nicht mehr als eine Trabantenstadt von Berlin. Er lässt sich also ganz offiziell in Deutschland einbürgern – und ist urplötzlich als Deutscher nicht mehr nur für sein eigenes Leben, sondern auch für den weltweiten Klimawandel, die Finanzprobleme in Europa und die Energiewende verantwortlich.