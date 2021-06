BR-Magazin-Tipp: Humor Die Wirrungen einer WG

Das Setting: Die ambitionierte Politikerin Maike Kühl, der Comedian Sebastian Pufpaff und der gescheiterte Musiker Hannes, Maikes Bruder, teilen sich miteinander eine Wohnung im Prenzlauer Berg in Berlin. Und wie es aussieht, wird sich dieser Zustand auch so schnell nicht ändern.

Pufpaff und Kühl leben in einer glücklichen Karrieristenehe schon länger in ihrem schicken Berliner Loft – und Ringlstetter, Kühls Halbbruder, ist vor ein paar Monaten bei seiner Frau rausgeflogen und hat bei seiner Schwester Unterschlupf gefunden. Er denkt auch nicht daran, diese neue gemütliche Heimat jemals wieder zu verlassen. So prallen drei Lebensentwürfe aufeinander, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Diese Konstellation birgt natürlich jede Menge zwischenmenschlichen Sprengstoff in sich.