BR-Magazin-Tipp: Unterhaltung Streit ums Geld

In Dänemark war diese Serie ein Straßenfeger: "Die Erbschaft" sorgte für Einschaltquoten von bis zu 60 Prozent und ist nach den Erfolgsproduktionen "Borgen" und "Kommissarin Lund" ein weiterer Volltreffer des dänischen Fernsehens. Ausgangspunkt des aufwendig inszenierten Familiendramas ist der Tod der weltberühmten Künstlerin Veronika GrØnnegaard. Ihre Tochter Gro hatte ihr eigentlich ein Museum widmen wollen, doch die exzentrische Mutter hat die Papiere, die ihre Kunstwerke in eine Stiftung überführen sollten, nicht unterschrieben. Auch den Hof und das Grundstück, auf dem das Museum entstehen sollte, hat sie keinem ihrer drei Kinder vererbt. Stattdessen hat sie alles Tochter Signe vermacht, die sie einst zur Adoption freigegeben hatte.

Perfekte Voraussetzungen also für einen Familienzwist, der in „Die Erbschaft“ mit hervorragender Besetzung und Ausstattung zelebriert wird. In dem Geflecht aus Lügen und Intrigen geht es den Protagonisten nicht zuletzt darum, sich von der Mutter zu emanzipieren ... BR Fernsehen zeigt die zehn Folgen der ersten Staffel jeweils im Doppelpack sonntags ab 22.45 Uhr.