Deutsche Geschichte in 100 Objekten Zeitreise für die Ohren

Eine Spieluhr klimpert vor sich hin, dann reißt ihr Klang jäh ab: Klack – eine Kamera löst aus. Plötzlich schreien Menschen durcheinander. Klack macht die Kamera, ein Maschinengewehr rattert los, klack, Glasscheiben splittern. "Lange wollte er seinen Namen als Fotograf dieser dramatischen Bilder nicht preis-geben", sagt eine Frauenstimme. "Auch wenn er sonst gerne Kopf und Kragen riskierte – am 17. Juni 1953 nicht das erste Mal." So beginnt die Geschichte um Richard Perlia und seine Geheimkamera, mit der er den Volksaufstand in der DDR aufnahm. Der in ein Buch eingebaute Fotoapparat ist eines von 100 Objekten, anhand derer der Historiker Hermann Schäfer schlaglichtartig 2.000 Jahre deutscher Geschichte erzählt – von der Römermaske bis zu Angela Merkels Handy. In Kooperation mit dem Piper Verlag hat die Bayern 2-Redaktion von "radioWissen" die Texte aus Schäfers Buch "Deutsche Geschichte in 100 Objekten" in lebendige Hörstücke umgewandelt, die ab dem 28. Dezember in der "Bayern 2- Radio Revue" um 18.05 Uhr und im ganzen kommenden Jahr immer sonntags um 17.45 Uhr gesendet werden.

Im Buch nimmt Schäfer die einzelnen Gegenstände als Ausgangspunkt, um ihre Zeit und den jeweiligen Kontext zu beleuchten. Beispielsweise fächert er anhand der Geburtsurkunde von Jeanspionier Löb Strauß auf, wieso im 19. Jahrhundert so viele Deutsche in die USA auswanderten. Über das Kleine den Blick fürs Große schärfen – dieses Konzept hat Regisseur Martin Trauner, der die Objekte fürs Radio in Szene gesetzt hat, auf die Hörfassung übertragen: "Ich wollte den Hörer direkt reinziehen in die Geschichte, damit er bei all den Fakten auch bei der Stange bleibt", sagt er. Um das zu erreichen, setzte Trauner die Schauspieler Katja Bürkle und Stefan Wilkening für die jeweiligen Anfangsszenen der etwa zwölfminütigen Stücke in ein besonders schall-armes Studio. Wenn man dort aufnimmt, kann man die unterschiedlichsten Raumklänge erzeugen. "Dann haben wir die Schauspieler wie in einer Zeitmaschine irgendwo hingebeamt." Technisch war das kein Problem. Aber: Erst einmal eine Ahnung davon zu bekommen, wie eine Zeit klingt – das sei manchmal gar nicht so einfach gewesen, erzählt Trauner. Ein Beispiel: die Pestarztmaske aus der Frühen Neuzeit, mit der sich Ärzte vor Ansteckung schützen wollten. "Wie klingt so was?", fragte sich Trauner. Am Ende ließ er Stefan Wilkening durch eine Maske atmen – ein kleiner Trick, der aber eindrucksvoll ein Gefühl für die Zeit vermittelt. Wenn bestimmte Klänge nicht anders herzustellen waren, legte Trauner manchmal auch selbst los: In der Folge über die Werkbank von NS-Widerstandskämpfer Georg Elser spielte er Zither, weil Elser in seiner Freizeit darauf musizierte, im Stück über die schwarz-rot-goldene Hambacher Fahne schmetterte er zusammen mit Tontechniker Roland Böhm Revolutionslieder.