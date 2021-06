BR-Magazin-Tipp: Bayern Dem Himmel ganz nah

Die neue Reihe "Über den Dächern Münchens" zeigt drei luftige Berufe beziehungsweise Hobbys. So ist Franz Neumann, der im ersten Film zu sehen ist, Türmer vom Alten Peter. Früher musste der Türmer die ganze Nacht auf der Aussichtsplattform stehen, um im Falle eines Brandes Alarm zu schlagen. Das ist lange vorbei. Der 64-jährige Neumann verkauft heute Eintrittskarten und organisiert die Renovierungsarbeiten am Turm. Abends steigt er dann die 306 Stufen des Alten Peters nach oben, um die Ruhe und die Aussicht zu genießen. Wenn alle Touristen weg sind, ist es „sein“ Turm. Auch Udo Voigt hat einen besonders luftigen Arbeitsplatz: die Dächer der Innenstadt. Der 50-Jährige ist Kaminkehrer und zuständig für den Hauptbahnhof und das angrenzende Stadtviertel. Seit über 20 Jahren kontrolliert er hier Schornsteine und Abluftanlagen. Ganz klar, dass er mittlerweile alle kennt – sowohl die Gebäude und ihre Besonderheiten als auch die Menschen, die dort leben: vom Hartz-IV-Empfänger bis zum Professor.

Susanne Schneider-Kerbstatt ist mit 64 Jahren in eine Wohngemeinschaft eingezogen. Ihre Zimmer grenzen an die gemeinschaftlich genutzte Dachterrasse der Wohnbaugenossenschaft "Wagnis" am Ackermannbogen. Damit erfüllt sich die ehemalige Gewandmeisterin gleich zwei Träume: den vom Garten und den von einer Hausgemeinschaft. Dabei hatte sie als „Genossin“ sogar Mitspracherecht bei der Planung der Dachterrasse. Das Ergebnis sind Hochbeete, Blumenhänge, Wiesen mit Holzbänken und ein Gewächshaus auf einer der größten, privaten Dachterrassen Münchens.