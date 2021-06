BR-Magazin-Tipp: Wissen Der schwarze Wunderstoff

Härter als Stahl, leichter als Aluminium: Carbon gilt in der Luftfahrt, im Maschinenbau und in der Automobilindustrie als eine Art Wunder-Werkstoff. Vor allem Bayern entwickelt sich zu einem der weltweit führenden Forschungs- und Produktionsstandorte rund um Kohlefaserverstärkte Kunststoffe (CFK). Das "schwarze Gold", wie es auch genannt wird, steht vor dem Einzug in die Massenfertigung, etwa in der Automobilindustrie.

Der Autobauer BMW hat in Zusammenarbeit mit SGL Carbon einen weltweit einmaligen Produktionsverbund zwischen Standorten in Bayern, Sachsen und den USA aufgebaut. Münchner Forscher arbeiten zudem daran, den Werkstoff hitzebeständiger zu machen, was den Einsatz in Motoren und vielen Industrieanwendungen denkbar macht. Auch kommen Veränderungen auf Verbraucher und Werkstätten zu, wenn Autos nach Unfallschäden an Carbon-Teilen in die Werkstatt müssen. Hier hat der TÜV gerade die ersten Reparaturverfahren zertifiziert.