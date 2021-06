BR-Magazin-Tipp: Leben Vielflieger

Sie sind unmöglich zu überhören und zu übersehen. Im Morgengrauen zerreißen ihre rauen, durchdringenden Schreie die letzte Dämmerung und verkünden einen neuen Tag in Brasiliens Urwäldern und Savannen: Die Aras sind erwacht. Die Papageien strecken ihre Flügel, rufen nach ihren Artgenossen und fliegen los, um Beeren, Nüsse und Palmfrüchte zu fressen. Manchmal turnen sie aber auch einfach nur herum, knabbern sich gegenseitig liebevoll an den Köpfen oder segeln in der Thermik. Ihre kleineren grünen Verwandten, die Amazonenpapageien, treffen sie an den Salzlecken: Lehmwände, an denen Papageien Mineralien fressen.