BR-Magazin-Tipp: Unterhaltung Lachen und Weinen vor flämischer Kulisse

Touristen lieben Brügge. Nicht so Ken und Ray. Die beiden Londoner Gangster verbringen eine Art Zwangsurlaub in der belgischen Stadt: Denn nach einem gründlich vermasselten Job müssen die beiden Auftragskiller auf Geheiß ihres Bosses Harry einige Zeit in Belgien untertauchen. Zufällig kommt Ray bei einem Filmdreh vorbei, lernt dort die kokette Chloë kennen und gerät in eine Prügelei mit ihrem eifersüchtigen Ex-Freund. Derweil erhält Ken vom Boss aus London den lange erwarteten Auftrag. Neue Zielperson ist ausgerechnet Ray, mit dem er sich gerade angefreundet hat. Schweren Herzens will Ken den Mordauftrag erledigen, doch dazu kommt es nicht: Ray, der seit der Erschießung eines Kindes unter Gewissensbissen leidet, ist gerade dabei, sich umzubringen. Spontan bewahrt Ken den jungen Kollegen vor einer Dummheit und redet ihm gut zu. Klar, dass Boss Harry davon gar nicht begeistert ist. Also reist er nach Brügge, um die Sache selbst in die Hand zu nehmen.