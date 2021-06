BR-Magazin-Tipp: Leben Oh, wie schön ist "das Ende der Welt"!

Finistère, das bedeutet "das Ende der Welt". So heißt ein Teil der Bretagne und es scheint wirklich, als hätte dieser Zipfel, der weit in den Atlantik hineinragt, kaum etwas mit dem restlichen Frankreich zu tun. Es ist ein ganz besonderer Menschenschlag, der hier lebt. Eng mit der Tradition verbunden, zuweilen eigenbrötlerisch und unglaublich stolz auf seinen Landstrich.

"In der Bretagne ist das Wetter schön – fünfmal am Tag" so beschreiben die Einheimischen selbstbewusst das oft raue Klima. Die Frankreich-Korrespondentin Ellis Fröder triff t in der Bretagne eine Fischerin, die mit ihrem Fang und dem Verkauf der Fische ihre Familie ernährt. ARD-alpha zeigt ein Porträt der Region Finistère im Nordwesten Frankreichs, das Fischerdorf Guilvinec und die Glenan-Inseln.