BR-Magazin-Tipp: Bayern Fränkisches Gold

Um die 200 Brauereien gibt es in Oberfranken. Hunderte verschiedene Biere werden hier gebraut. Je nach Gegend und Brauer gibt es etwa Lagerbier, Dunkles und Helles, ungespundetes Kellerbier oder Spezialbiere. Jedes Bier schmeckt anders und wird manchmal nur im eigenen Braugasthof ausgeschenkt und nicht in Flaschen abgefüllt.

"Unter unserem Himmel" hat drei Braugasthäuser zwischen Forchheim und Bamberg besucht. In der alten Brauerei in Geisfeld braut Stefan Krug neben dem Lager auch verschiedene Spezialbiere wie den "Elefanten" oder den "Indianer". Den "Ziebeleskäs", die Leberwurst, den Pressack und den feinen Rinderschinken, der hier "Zwetschgenbames" heißt, machen Stefan und Karin Krug selbst. In Weigelshofen in der Brauerei der Familie Pfister braut Stefan Pfister verschiedene Öko-Biere. Seine Schwester führt die Gastwirtschaft mit gehobener regionaler Küche. Familie Barnikel in Herrnsdorf musste die Brauerei aufgeben, da sie die EU-Vorschriften nicht mehr erfüllen konnte, und lässt jetzt ihr Bier nach eigenem Rezept in einer anderen Brauerei herstellen.