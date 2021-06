BR-Radltour 2015 Auf den Sattel ... fertig ... los!

Weilheim in Oberbayern ist der Ausgangspunkt für die Radler. Am Sonntagabend werden die Teilnehmer mit Sonderzügen dorthin gebracht. Und dann wird erstmal gefeiert, um sich in Stimmung zu bringen. Auf der Bühne wird Andreas Bourani stehen. Am nächsten Tag geht es zuerst entlang des Ammersees und dann über Land, bis abends bei der Ankunft in Friedberg Bob Geldof und die Boomtown Rats warten, um mit ihrer Musik wieder Leben in die müden Radler zu bringen. Die Tour führt am Dienstag weiter durch das Donauries bis nach Wemding. Mit 90 Kilometern ist dieser Abschnitt der längste der Tour. Aber keine Angst: Es geht recht flach dahin. Der Tag endet mit einem Konzert der Bellamy Brothers auf dem Festplatz Johannisweier. Was am nächsten Tag folgt, bezeichnet Chef-Organisator Wolfgang Slama als die "Königsetappe". Ein Blick auf das Streckenprofil der Tour verrät auch sofort, warum: Die dritte Etappe führt über den Hahnenkamm, einen 656 Meter hohen Ausläufer der Fränkischen Alb. Danach geht es mit Schwung bergab und durchs Altmühltal nach Heilsbronn. Dort wird es ein Schlager-Open-Air mit verschiedenen Künstlern geben. Etappe vier führt nach Höchstadt an der Aisch, abends spielen Earth, Wind & Fire Experience feat. Al McKay Allstars für die Radler und alle anderen, die Lust haben mitzufeiern. Die zweitletzte Touretappe ist landschaftlich besonderns reizvoll: Sie verläuft durch die Weinanbaugebiete Unterfrankens entlang der Mainschleife nach Volkach. Bei einem Gläschen Frankenwein kann man dort abends Claudia Koreck zuhören. Die sechste und letzte Etappe führt nach Mellrichstadt, ans nördliche Ende Bayerns. Landschaflich und architektonisch ist man da in einer anderen Welt angekommen, die sich sehr vom Startpunkt in Oberbayern unterscheidet. Zum Tour-Finale heizt die Spider Murphy Gang den Zuschauern ein.