BR-Heimat Ois Guade!

BR Heimat ist im Hörfunk ein Vorzeige-modell geworden. Im ersten Jahr hat die Heimatwelle täglich schon über 110.000 Hörerinnen und Hörer für sich gewonnen. Viele Menschen haben sich deshalb ein Digitalradio besorgt und festgestellt: Es gibt auch ein Leben neben UKW. Stefan Frühbeis, Wellenchef von BR Heimat: "Es muss ganz gewiss nicht jeder Mensch Volksmusik oder Blasmusik mögen. Aber diejenigen, die es tun, sind ganz besonders treue Hörerinnen und Hörer von BR Heimat. Ein vergleichbares Angebot finden sie nirgendwo anders, und sie wissen es zu schätzen." So dankt eine Hörerin aus Ammerbuch herzlich für die ‚herrliche Musik‘ und fügt hinzu: ‚Sie ist die beste Medizin gegen Depressionen‘. BR Heimat ist aber keine reine Musik-Abspiel-Station. BR Heimat ist auch durch die hohe Qualität seiner redaktionellen Beiträge aus und über Bayern, durch das Einfühlungsvermögen seiner Moderatoren und durch die leidenschaftliche Programmgestaltung für viele Hörerinnen und Hörer innerhalb nur eines Jahres selber ein Stück Heimat geworden – ‚eine Wohltat für Seele und Ohr‘, wie es ein Hörer aus Nürnberg formuliert. Wer sich bayerischer Lebensart verbunden fühlt, findet in BR Heimat einen zuverlässigen Begleiter. Aus Bayern und aus dem Programmangebot des BR ist BR Heimat nicht mehr wegzudenken.“

BR Heimat ist nicht nur über Digitalradio in Bayern zu empfangen, sondern europaweit auch via Satellit und weltweit im Internet. Der Sender steht allen Kabelnetzbetreibern in Deutschland zur Ver- fügung und wird teilweise im Digitalkabel weiter verbreitet – und er ist über die App "radioplayer" auf jedem Smartphone zu hören. Die Empfangsmöglichkeiten für den eigenen Wohnort finden Sie unter br.de/frequenz.