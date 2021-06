BR-Geschichten Das lebendige Rundfunkarchiv

Damit diese Erinnerungen nicht für immer verloren gehen, gibt es das Projekt "BR Geschichte(n)": Dabei geht es um Menschen, die den BR geprägt haben. Menschen, die im Hörfunk oder Fernsehen tätig waren und dort neue Programme erfunden oder legendäre Sendungen gestaltet haben. Menschen, die den BR an herausragender Stelle auch hinter den Kulissen geprägt haben – lauter BR-Zeitzeuginnen und -Zeitzeugen. Diese erzählen in Interviews mit aktiven BR-Journalisten und Journalistinnen ihre Rundfunkbiografie, berichten von ihren persönlichen Erlebnissen, Erfolgen und Schwierigkeiten. In vielen kleinen Facetten entsteht so eine umfassende und spannende Geschichte des Bayerischen Rundfunks. Die Wirtschaftsexpertin Isabel Mühlfenzl etwa interviewte als erste Frau Mitte der 60er-Jahre den südamerikanischen Revolutionsführer Che Guevara und hatte im Fernsehen einen "Ruf wie Donnerhall", an den man sich bis heute erinnert. Gustava Mösler, die erste Hörfunkdirektorin in der ARD, war ebenfalls "eine Strenge" und hatte anfangs mit viel Widerstand ihrer männlichen Kollegen zu kämpfen, wie sie im Gespräch mit Ursula Zimmermann von der BR-Unternehmenskommunikation erzählt. Gerhard Schmitt-Thiel, der Erfinder der Sendung "Showgeschichten", wollte immer der "Macher" bleiben und dafür lieber auf den Aufstieg in der Hierarchie des Senders verzichten.