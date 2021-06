Das neue BR Fernsehen Zeit der Veränderung

So rückt vor allem die "Rundschau" in den Fokus der Veränderungen. Die Hauptausgabe beginnt bereits um 18.30 Uhr und verdoppelt sich auf 30 Minuten. Dabei erhält die Nachrichtensendung neben einer täglichen Ausgabe um 16 Uhr mehr Raum für Themen aus Bayern, die vom starken und weit verzweigten Korrespondentennetz des BR geliefert werden. Internationale und bundesweite Themen sollen verstärkt mit Blick auf ihre Bedeutung für die bayerischen Zuschauer präsentiert werden. Dafür widmet sich die "Abendschau" um 18 Uhr verstärkt den Themen aus dem Alltag der Menschen. Damit soll das Vorabendmagazin für alle Generationen ausgeweitet werden: Mit einer Mischung aus Service, Kultur-, Unterhaltung-, aber auch Familien- und Nutzwert-Themen. Die "Tagesschau" wird aus dem Ersten übernommen und um 20 Uhr im BR Fernsehen gesendet – so, wie das andere Dritte Programme bereits seit Jahren tun. Durch die Übernahme der "Tagesschau" wird die erfolgreiche Vorabendserie "Dahoam is Dahoam" um eine Viertelstunde auf 19.30 Uhr vorgezogen.

Das "Wir in Bayern"-Magazin meldet sich mit seinen Themen zu späterer Sendezeit um 16.15 Uhr. Die anderen Magazinsendungen laufen wie bisher von Montag bis Freitag jeweils um 19 Uhr. Inhaltlich spielen künftig neben Themen wie Familie, Haus, Garten, Glaube, Ökologie, Recht und Medien auch Lifestyle, mobiles und digitales Leben sowie Gesellschaft und bürgerschaftliches Engagement eine wichtige Rolle. Das Magazin "Geld und Leben" nennt sich künftig "mehr:wert". In Sachen Kultur werden die bisherigen Formate "Lido" und "LeseZeichen" jeden Mittwochabend um 22.45 Uhr in einer neuen Sendung namens "Südlicht" zusammengefasst, um alle Kunst- und Literaturinteressierten in neuer Form zu informieren. Der Dokumentarfilm hat nun dienstags um 22.30 Uhr unter dem Label "DoX – Der Dokumentarfilm im BR" seinen Stammplatz. Damit bietet das BR Fernsehen den frühesten festen Dokumentarfilm- Sendeplatz innerhalb der ARD. Die bisherige Gesprächsendung in der Trambahn "Nachtlinie" verlässt die Tram und wird zu "nacht:sicht" (22.45 Uhr). Die neue Sendung "Bayern erleben", montags um 20.15 Uhr, greift den Regionalbezug auf und startet mit der Doku "Bier-Rebellen".