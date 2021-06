Über die Zukunft des Wintertourismus Winter-Datenzauber

"'ajawad-ababaw-aabgfaa-ag', das ist eine Mannschaftsaufstellung, 'ag' am Ende steht für Torwart Gerhard Tremmel", sagt Manuel Mohr und fährt mit dem Zeiger der Maus über die Buchstabenreihe auf dem Bildschirm. Zeile unter Zeile reihen sich dort Buchstabenkombinationen in einer Exel-Tabelle untereinander. Hinter diesen Buchstabenketten verbergen sich Namen bayerischer Fußballspieler. Dahinter folgen noch mehr Buchstaben, noch mehr Zahlen. Was Mohr vor sich auf dem Bildschirm hat, ist das Ergebnis der Abstimmung über die "Bayerische Nationalmannschaft", ein Teil des Projekts "Woher stammt die Liga?" von BR-Data. Bei diesem Projekt gab es eine Abstimmung, wie eine Fußball-Nationalmannschaft aussehen würde, deren Spieler alle in Bayern geboren sind. ajawad-und-so-weiter, kurz Gerhard Tremmel, würde dann im Tor stehen, dafür war die Mehrheit der User.

Zahlenspiele

BR-Data, der Name klingt nicht gerade sexy. Eher nach leicht verschrobenen, langhaarigen Typen, die pizzakauend vor einem PC in einem dunklen Kellerraum sitzen und in Schallgeschwindigkeit auf Tastaturen einhacken. "Am Anfang wurden wir ständig gefragt, ob wir von der IT sind", sagt Uli Köppen. Uli Köppen hat weder lange Haare, noch eine Pizza im Mund, noch ist sie ein Typ. Ulrike Köppen ist eine erfahrene Journalistin und in der internationalen Datenszene gut vernetzt. Sie leitet das Team in der Redaktion Telemedien und muss immer wieder erklären: BR-Data steht für Datenjournalismus im Bayerischen Rundfunk. Datenjournalismus bedeutet, dass die journalistische Recherche durch Daten und wissenschaftliche Dokumente gestützt ist. Das können Daten vom Statistischen Landesamt sein, die leicht zu bekommen, weil öffentlich zugänglich sind. Aber auch Dokumentensammlungen, die eigentlich unter Verschluss gehalten werden. Um an die heranzukommen braucht die Redaktion einen langem Atem und muss so manchen Kniff anwenden. Im Datenjournalismus werden aber nicht nur Daten zusammengetragen, sondern auch analysiert, ausgewertet und verständlich aufbereitet. Am Ende wird alles veröffentlicht: die Ergebnisse, aber auch die Datensätze selbst, denn so können andere mit den gleichen Daten weiterarbeiten und ihre eigenen Recherchen anstellen. "So ist alles transparent", erklärt Uli Köppen. Fachredaktionen können auf BR Data zukommen, ein Projektteam bilden und zusammen eine Datenrecherche beginnen. Oder BR-Data sucht sich selbst ein Thema und bietet es passenden Redaktionen an, mitsamt Webspecial, Fernsehbeiträgen, Radiostücken, was immer gewünscht ist.

"Lust darauf haben, sich reinzufuchsen"

Manuel Mohr, Max Zierer und Christian Sonnberger (v. l.) aus der Redaktion von BR-Data Für BR-Data arbeiten sieben Leute, manche sind Mathematiker, Programmierer oder Statistiker. Alle sind Journalisten. Und alle haben Spaß daran, sich so richtig in eine Sache "reinzufuchsen", sagt Uli Köppen. Auch wenn man sich hin und wieder durch seitenlange wissenschaftliche Aufsätze quälen muss, um die Daten lesen zu können. Manchmal ergeben sich aus analysierten Daten spannende Themen. Manchmal ist es anders herum: Es gibt eine Idee, die die Redaktion überzeugt, und dann werden alle verfügbaren Informationen dazu gesucht.

Das Projekt "Schnee von morgen"

So war es auch beim neuesten und bis jetzt größten Projekt „Schnee von morgen“. Es geht, kurz gesagt, um die Zukunft des Wintertourismus in Bayern. "Die Idee dazu hatten wir nach dem Winter vor zwei Jahren, als es so gut wie keinen Schnee gab", sagt Uli Köppen. Das Team fing an, Daten zusammenzutragen. Vom Landesamt für Statistik kamen Daten zur Entwicklung des Tourismus in den letzten 30 Jahren, zum Beispiel die Übernachtungszahlen. Der Deutschen Wetterdienst lieferte Daten wie Temperaturen und Schneehöhen aus den letzten 40 Jahren. Außerdem wurden Informationen zur Entwicklung der Infrastruktur gesammelt, zum Beispiel wie viele Beschneiungsanlagen gebaut wurden. Wie sich herausstellte, wurden manche der Daten gut "gehütet". Um an sie heranzukommen, musste erst von dritter Seite eine offizielle Anfrage im Landtag gestellt werden. So kamen nach und nach über eine Million Datenzeilen zusammen, viel zu viele, um sie "von Hand" auszuwerten. Die Programmierer im Team behelfen sich mit einem "Script", mit dem man automatisch Daten zusammenführen und dann analysieren kann. Am Ende verdichten sich die Informationen so, dass sich eine Aussage herauslesen lässt.

Verblüffende Erkenntnisse

Als die Ergebnisse auf einer Karte dargestellt wurden, sah man schnell: Weniger Schnee fällt überall, doch während im Umland Münchens, wohin die Städter zum Skifahren pilgern, seit Jahren die Übernachtungszahlen zurück gehen, haben sie sich im Allgäu, etwa zwei Stunden Fahrzeit von München entfernt, wieder auf dem Ausgangsniveau eingependelt. Nun liefern die Daten zwar eine Aussage, aber keine Gründe für diese Entwicklung. "Sie weisen uns den Weg, aber danach muss man sich die Sache selbst vor Ort anschauen," erklärt Uli Köppen. Deshalb suchte sich das Team zwei Ferienorte, für die der Wintertourismus eine besonders große Bedeutung hat: Balderschwang im Allgäu und Reit im Winkl im Chiemgau. Beim Ortsbesuch fiel unter anderem auf, dass es in Balderschwang im Vergleich zu Reit im Winkl einige Sennereien gab und die Landwirtschaft gut in das Tourismuskonzept eingebunden schien. Mit solchen Beobachtungen kehrte das Team zurück und überprüfte, ob es Statistiken gab, die diesen Eindruck unterstützten oder widerlegten. Immer mehr Informationen wurden zusammengetragen und ausgewertet. Wie wenn man ein Puzzle Teil für Teil zusammenträgt, ergab sich mit der Zeit ein immer genauers Bild über die Entwicklung und den Zustand des Wintertourismus in Bayern und über seine Zukunft – mit teils verblüffenden Ergebnissen ...