BR-Magazin-Tipp: Sport Pep, das Phänomen

Er ist einer der erfolgreichsten Trainer der Welt und stand drei Jahre an der Seitenlinie in München. Dabei hat Pep Guardiola, der im Sommer zu Manchester City wechselt, mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen als jeder andere Trainer des FC Bayern zuvor. Doch wer ist dieser Spanier wirklich? Ein Wunder-Trainer? Ein Besessener?

Einer, der den Erfolg geradezu magisch anzieht? Und: Was hat er eigentlich aus und mit dem FC Bayern gemacht in diesen drei Jahren Amtszeit? Pep Guardiola ist ein Mysterium geblieben. Immer präsent, aber nie greifbar. Kritiker behaupten, er habe sich einen "FC Bayern Barcelona" geschaffen. In seiner Dokumentation versucht Autor Bernd Schmelzer den Menschen Josep "Pep" Guardiola zu erklären, Hintergründe und Verhaltensmuster aufzuzeigen. Dabei kommen Weggefährten, Zeitzeugen und Insider genauso wie auch Außenstehende zu Wort.