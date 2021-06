BR-Magazin-Tipp: Sport "Der Bomber"

Gerd Müller war der beste Stürmer seiner Zeit, seine Torquote ist unerreicht: In 427 Bundesligapartien traf er 365 Mal, in 62 Länderspielen 68 Mal ins Tor. Genauso beeindruckend ist seine Titelbilanz: Das DFB-Team schoss der "Bomber der Nation" 1974 zum WM-Titel, zudem wurde er 1972 Europameister. Beim FC Bayern München war Müller, der an Alzheimer erkrankt ist, eine Säule jenes legendären Teams, das in den 60er- und 70er-Jahren die Basis für den späteren Weltklasseverein legte. In dieser Zeit wurde er mit den Bayern je vier Mal Deutscher Meister und Pokalsieger, gewann drei Mal den Europapokal der Landesmeister, einmal den Europapokal der Pokalsieger und einmal den Weltpokal. Zu Müllers 70. Geburtstag am 3. November 2015 hat BR-Autor Thomas Klinger in den Archiven gestöbert und Zeitzeugen interviewt. In seinem Porträt zeigt er, dass sich hinter Müller trotz aller sportlichen Triumphe ein schüchterner Mensch mit Problemen verbirgt. Sein Verein, der FC Bayern, half dem früheren Torjäger, die Alkoholsucht zu überwinden, beschäftigte ihn als Co-Trainer der zweiten Mannschaft. Dabei betreute Müller auch seinen Namensvetter Thomas, der heute selbst ein Weltstar ist.