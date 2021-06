BR-Magazin-Tipp: Bayern Blasmusik und fröhliche Feste

Rund 120.000 Blasmusiker gibt es in Bayern, die alle erdenklichen Stilrichtungen bieten – von traditionsbewusst bis trendig. Sie stehen im Mittelpunkt der musikalischen Reisen von Georg Ried, der selbst Posaune spielt und sich in der Blasmusikszene bestens auskennt. Und weil er außerdem einen Motorboot-Führerschein hat, schippert er in dieser Folge eigenhändig auf der Regnitz und dem Main vom oberfränkischen Bamberg ins unterfränkische Volkach.