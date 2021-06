BR-Magazin-Tipp: Musik Weltstartreffen

Größer könnte das Star-Aufgebot nicht sein: Der kleine, charmante Jazzclub Birdland im oberbayerischen Neuburg an der Donau richtet zum vierten Mal sein Birdland Radio Jazz Festival aus – mit Konzerten, die für Sendungen des Bayerischen Rundfunks mitgeschnitten werden. In insgesamt acht Konzerten, zwei davon ausgelagert ins weitaus größere Audi-Forum in Ingolstadt, treten höchst unterschiedliche Jazz-Weltstars auf.

Da sind etwa der Gitarrist John Scofield (Ex-Miles-Davis- Mitstreiter und seit 30 Jahren Gipfel-Jazzer) mit dem Groove-Trio Medeski, Martin & Wood und das Clayton-Hamilton Jazz Orchestra. Aus Deutschland stammen die internationalen Größen Rolf und Joachim Kühn (ein Bruderpaar mit großer Geschichte). Außerdem reisen an: das Quintett des amerikanischen Trompeters Roy Hargrove, das Duo Bobo Stenson und Mike Manieri, das Daniel Guggenheim New York Quartet, das Yuri Honing New Quartet und das Lucas Heidepriem Trio.

Eine schillernde Vielfalt des Jazz tut sich dabei auf. Sie reicht von fetzigem Big- Band-Swing höchster Güte bis hin zu knackig-rockigen Rhythmen – und dazwischen entspinnen sich kammermusikalische Dialoge, mal mit Klavier und Klarinette, mal mit Klavier und Vibraphon.